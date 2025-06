Morri Rossetti & Franzosi lancia l’Osservatorio Family Law

Laura Catania

Morri Rossetti & Franzosi potenzia ulteriormente il ‘Progetto Osservatori’ – portali verticali con finalità di sharing knowledge specialistica – con il lancio dell’Osservatorio Family Law.

Attraverso l’analisi delle normative e gli approfondimenti giurisprudenziali, gli spunti dottrinali e i riferimenti a casi pratici, il nuovo portale – coordinato dall’Avv. Laura Catania, Director di Studio – propone un approccio innovativo e un supporto qualificato per orientarsi nel complesso mondo del diritto legato alle vicende familiari, inteso in senso ampio.

Particolare attenzione viene dedicata all’accompagnamento della persona nelle situazioni di crisi e nella gestione del conflitto, fornendo gli strumenti per accedere alle autorità (Tribunali, Pubblica Amministrazione, ecc.) e agli specialisti (psicoterapeuti, Coordinatori Genitoriali, Mediatori familiari, ecc.). Inoltre, l’Osservatorio si impegna a supportare le famiglie nelle principali questioni legate alla tutela patrimoniale, con particolare focus sul passaggio generazionale, la pianificazione successoria e la gestione dei contenziosi ereditari.

Il ‘Progetto Osservatori’ è nato tra i primi in assoluto sul mercato, e si pone come strumento editoriale che stimola e valorizza l’integrazione di competenze verso uno specifico tema per fornire un servizio specialistico ‘verticale’ – in linea con le crescenti richieste e aspettative della Clientela. Gli Osservatori si pongono come strumenti di catalizzazione di energie intellettuali intorno a specifici temi, con la prospettiva di rafforzare la nostra vocazione di studio multispecialistico integrato.

Con questo nuovo portale, il progetto arriva così a undici Osservatori attivi, con oltre 1.000 articoli di approfondimento professionale pubblicati. In ottica multichannel, tutti gli Osservatori hanno una corrispondente pagina LinkedIn e, complessivamente, contano 30.000+ follower.