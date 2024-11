Allineate le spese per i nuovi procedimenti di separazione e divorzio

Non solo modifiche al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Il decreto legislativo 164/2024, correttivo della riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022), interviene anche con misure puntuali su alcune leggi speciali. A partire da un pacchetto di novità per le spese di giustizia, contenuto in alcune modifiche al testo unico (Dpr 115/2002).

Intanto, si introduce l’articolo 8-bis che riguarda i procedimenti civili dei quali sia parte il Pm, prevedendo come...