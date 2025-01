Alma LED accoglie un nuovo partner: Francesco Di Bari rafforza il dipartimento tributario

Francesco Di Bari

Alma LED è lieta di annunciare l’ingresso di Francesco Di Bari in qualità di Partner, una mossa strategica che rafforza ulteriormente l’expertise dello Studio nell’ambito della consulenza fiscale complessa. Francesco porta con sé oltre 20 anni di esperienza significativa nel settore della strutturazione fiscale di investimenti, co-investimenti e disinvestimenti, sia nel mercato italiano che in operazioni internazionali.

Francesco ha maturato un’ampia esperienza nella pianificazione, negoziazione e implementazione di transazioni complesse per gruppi nazionali e internazionali, inclusi banche, fondi di investimento e gestori. Specializzato in operazioni di debt capital market, cartolarizzazioni e finanza strutturata, operazioni di finanziamento di qualunque genere, come finanziamenti immobiliari, acquisition finance, project finance e prestiti sindacati multigiurisdizionali, ha inoltre assistito numerosi clienti in grandi transazioni immobiliari e di private equity.

A commento dell’ingresso di Francesco, Guido Arie Petraroli, Head of Tax di Alma LED, ha dichiarato: “L’arrivo di Francesco Di Bari rappresenta un valore aggiunto significativo per il nostro studio, ampliando la nostra capacità di offrire consulenze di alto livello in scenari fiscali complessi e transfrontalieri. La sua profonda conoscenza e la vasta esperienza arricchiranno senza dubbio il nostro team, confermando l’impegno di Alma LED nel fornire soluzioni innovative e su misura ai nostri clienti.”

Con l’ingresso di Francesco, Alma LED porta a 20 il numero dei partner, continuando a espandere la propria squadra di oltre 80 professionisti, pronti a rispondere con eccellenza alle sfide del mercato legale e fiscale contemporaneo.