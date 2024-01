Alma LED con Vertis SGR nel round di investimento da due milioni di euro a favore di nCore

Roberto Nigro

Alma LED ha assistito Vertis SGR, in qualità di gestore del fondo “Vertis Venture 5 Scaleup”, nel round pre-series A da 2 milioni di euro a favore di nCore, società tech che sviluppa e commercializza software in cloud per la gestione delle risorse umane.

nCore è una HR-tech company in forte espansione che, grazie all’ingresso di Vertis SGR, ha appena chiuso un aumento di capitale da 2 milioni di euro, che verrà utilizzato per accelerare la crescita della società nonché la sua espansione internazionale.

Alma LED ha assistito Vertis SGR con un team composto dal partner Roberto Nigro, dall’associate Sara Aratari, dalla junior associate Giordana Rossi e dal trainee Enrico Roberto.

nCore e i soci originari di nCore sono stati assistiti, per gli aspetti legali, dagli Avvocati Enzo Perrella e Gabriele Molinari di Golden Share Advisor & Partners e, per gli aspetti di financial advise, da Movent Capital Advisors con il Managing Partner Alberto Daina.