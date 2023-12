Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A. acquista il 60% di 2F Water Venture S.r.l.

Giuliano Giaquinto, Maddalena Parisi









Almaviva ha completato l’acquisizione di una quota pari al 60% (sessanta) del capitale sociale di 2F Water Venture S.r.l.

Con sede a Padova, 2F Water Venture è una società benefit attiva nel settore del Servizio Idrico Integrato (SII) realizzando soluzioni tecniche innovative per attività di monitoraggio ambientale e quali-quantitativo delle reti idriche.

Almaviva è un Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology. Con 46.000 persone, 7.000 in Italia e 39.000 all’estero, Almaviva è il terzo Gruppo privato italiano per numero di occupati al mondo, per un fatturato nel 2022 pari a 1.096 milioni di euro.

2F Water Venture S.r.l. è stata assistita nell’operazione da ADVANT Nctm, con un team costituito dagli avvocati Lucia Corradi (Partner), Chiara Venditti (Associate) e Edoardo Tonetti (Associate).

Nell’operazione, Almaviva è stata affiancata dallo studio da CMPlaw, con un team costituito dagli avvocati Dario Picone (Partner), Giuliano Giaquinto (Senior Associate, in foto a sinistra), Maddalena Parisi (Associate, in foto a destra).