Alperia avvia una joint venture paritaria con Alerion per lo sviluppo e la gestione di impianti eolici con una capacità complessiva di circa 120 MW: PedersoliGattai, Brandstätter, Studio Rinnovabili, BDO, Rothschild&Co e Hager&Partner gli advisor coinvolti.

Alperia Greenpower S.r.l., società controllata al 100% da Alperia S.p.A., ha sottoscritto con Alerion Clean Power S.p.A. un accordo quadro riguardante una joint venture paritaria per lo sviluppo e la gestione di un portafoglio di impianti eolici in Puglia, con una capacità totale di circa 120 MW, di cui 62 MW già operativi e 58 MW in costruzione.

Nello specifico, Alerion ha ceduto ad Alperia una quota pari al 50% del capitale sociale di Naonis Wind S.r.l., sino ad ora detenuto interamente da Alerion.

Tale società è titolare di un parco eolico operativo di 11 MW e detiene a sua volta il 100% del capitale sociale delle sue controllate Enermac S.r.l., titolare di un parco operativo di 51 MW, Bioenergia S.r.l., che possiede un parco in costruzione di circa 29 MW, e Generai S.r.l., titolare di un parco in costruzione di circa 29 MW, situati in provincia di Foggia.

Il corrispettivo dell’operazione per la cessione del 50% del capitale sociale di Naonis è pari a circa 49,7 milioni di euro. Alperia ha altresì acquistato il 50% dei crediti rivenienti dai finanziamenti soci in essere tra Alerion, Naonis e le sue controllate per un corrispettivo pari a circa 13,6 milioni di euro.

Nell’ambito di questa partnership industriale, Alerion ha inoltre concesso ad Alperia il diritto di acquisire, ai termini e alle condizioni contrattualmente stabiliti, il 50% del capitale sociale di società titolari di altri due progetti eolici da sviluppare in Italia, con una capacità complessiva massima di circa 75 MW.

PedersoliGattai ha assistito Alperia con un team coordinato dal senior counsel Marco Molineris e composto dagli associate Riccardo Monge e Chiara Vitale, che hanno curato gli aspetti M&A dell’operazione; il partner Sergio Fienga, con l’associate Jaime Guiso Gallisai hanno invece gestito i profili regolamentari (energy).

Studio Rinnovabili ha assistito Alperia su tutti gli aspetti tecnici dell’operazione con un team guidato dal partner Andrea Bartolazzi, e composto da Federico Tilli, Alessandro Palmieri, Fabio Lauretti e Martina Bernardini.

BDO ha affiancato Alperia sia in qualità di financial advisor, con il team guidato dal partner Stefano Variano e dal manager Edoardo Predomi, sia in fase di due diligence finanziaria, fiscale e di negoziazione degli accordi, grazie al team multidisciplinare composto dai partner Ferdinando Fraschini e Pietro Gracis, dalla senior manager Bianca Varcasia e dai manager Andrea Minazzato e Gabriele Ciarlo.

Alerion è stata assistita dallo studio Brandstätter con un team composto dagli avvocati Gerhard Brandstätter, Massimo Lo Russo, Thomas Tiefenbrunner e Florian Brandstätter, nonché da Rothschild&Co quale advisor finanziario e da Hager&Partner per gli aspetti fiscali.