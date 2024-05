Alto Partners acquisisce la maggioranza di Fragesa

Fabrizio Scaparro, Enrico Troianiello, Gerardi Carbonelli, Antonio Zecca

Alto Partners Sgr, tramite il fondo Alto Capital V, ha acquistato una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di Fragesa, realtà nel settore del food retail che gestisce la catena di pizzerie a marchio “Fradiavolo”. La società vanta una solida reputazione e una posizione di rilievo nella ristorazione “full service” con un focus sulla pizza e gestisce attualmente numerosi punti vendita diretti e in franchising nelle principali province italiane a cui si aggiungerà nelle prossime settimane un’apertura a Miami.

Alto Capital V ha rilevato le quote detenute da Gioia Spa (basket company del food retail che annovera tra i brand Cioccolatitaliani e Bun Burgers), Saint Food e una parte delle quote di Kappagroup (holding di Mauro D’Errico e Gianlucalberto Lotta) e dotato la società di nuova finanza a supporto del piano di sviluppo.

Giovannelli e Associati ha assistito Alto Partners in tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro e composto dalla senior associate Laura Bernardi e dalle associate Alessandra Gritti e Marika Gentile per gli aspetti corporate, e dall’associate Santi Marco Calabrò per gli aspetti giuslavoristici.

Spada Partners ha assistito Alto Partners e con un team guidato dal partner Antonio Zecca, e composto da Francesco De Buglio, Emanuele Arpano e Pierdamiano Abbenante, ha curato la financial due diligence, mentre il partner Luca Zoani, con un team composto da Matteo Danelli e Camilla Branchi, ha curato la tax due diligence.