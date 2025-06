Deloitte Legal rafforza la governance per affrontare la nuova fase di crescita: Carlo Gagliardi diventa Presidente e Senior Partner mentre Francesco Paolo Bello diventa Amministratore Delegato e Managing Partner

Francesco Paolo Bello, Carlo Gagliardi

Continuare a crescere e affrontare le nuove sfide del mercato: con questi obiettivi Deloitte Legal rafforza la governance con due nuove nomine. Carlo Gagliardi è stato nominato Presidente e Senior Partner, responsabile della crescita internazionale, leader a livello North and South Europe (NSE), della strategia e della comunicazione. Francesco Paolo Bello è stato nominato Amministratore Delegato e Managing Partner, responsabile del consolidamento, della crescita e delle attività di Deloitte Legal in Italia.

Con oltre 300 professionisti, 29 partner e 9 sedi distribuite sul territorio nazionale, e un fatturato che è costantemente cresciuto a doppia cifra negli ultimi 7 anni Deloitte Legal prosegue il suo percorso di crescita, confermandosi leader nei servizi e soluzioni legali innovative. Una crescita che nell’ultimo anno ha posizionato Deloitte Legal al vertice delle organizzazioni professionali in Italia insieme alla componente Tax.

«L’evoluzione della governance», spiegano Gagliardi e Bello, «è in linea con il piano che negli ultimi anni ha consentito allo Studio di raggiungere e superare tutti gli obiettivi strategici e dimensionali prefissati e ha il fine di sostenere al meglio la crescita futura, in un contesto di mercato sempre più complesso e attraversato da cambiamenti profondi. Il nostro modello integrato e multidisciplinare permette allo Studio di affrontare le sfide più complesse dei clienti, trasformando la complessità normativa in soluzioni accessibili, strategiche e in linea con gli standard internazionali del network Deloitte, promuovendo un impatto positivo e duraturo sulla società».

La governance dello Studio passa, quindi, da un modello incentrato sull’unica figura del managing partner a uno che vede due ruoli complementari: quello del Presidente e Senior Partner, ricoperto da Carlo Gagliardi e quella dell’Amministratore Delegato e Managing Partner, Francesco Paolo Bello.

Gagliardi, già Managing Partner di Deloitte Legal dal 2018 e dal 2024 leader di Deloitte Legal a livello North and South Europe (NSE), consolida ulteriormente il suo impegno nella guida strategica di Deloitte Legal anche a livello internazionale, con il fine di rafforzarne il posizionamento e l’integrazione delle varie practice nei paesi europei.

«L’adozione della nuova governance rappresenta per noi un’ulteriore importante tappa nel percorso di crescita e trasformazione dello Studio iniziato nel 2018. Grazie all’impegno di tutti i nostri professionisti, in Italia abbiamo raggiunto una posizione di rilievo e una crescita significativa, senza mai smarrire la nostra identità: centralità delle persone, valorizzazione dei talenti, spinta all’innovazione – anche tecnologica – e attenzione costante alla responsabilità sociale», ha dichiarato Carlo Gagliardi. «Con Francesco continueremo nella direzione tracciata, per rispondere al meglio alle sfide poste dalla trasformazione della nostra professione, sostenendo ulteriormente gli investimenti utili all’evoluzione dei nostri talenti e all’adozione delle soluzioni tecnologiche e di modelli operativi agili, che ci consentano di rispondere al meglio sia alle esigenze dei nostri clienti sia a quelle del nostro network nazionale e internazionale, che sempre di più si caratterizza per un approccio fortemente multidisciplinare».

Francesco Paolo Bello, entrato in Deloitte Legal nel 2019, ha rapidamente dimostrato capacità di leadership e di innovazione, guidando con successo la practice di Public Law e sostenendo efficacemente la crescita delle sedi di Roma, Bari, Pescara, Catania e Messina. Grazie alla sua solida esperienza nel diritto amministrativo e alla profonda conoscenza del tessuto economico e istituzionale italiano, Francesco Paolo Bello ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo di Deloitte Legal sul territorio nazionale. Nel nuovo ruolo di Managing Partner, guiderà un ulteriore percorso di consolidamento e crescita, focalizzandosi sul potenziamento della sinergia tra le esigenze specifiche del mercato legale italiano e le opportunità derivanti dalla dimensione del network Deloitte.

«Sono profondamente orgoglioso di assumere la guida di Deloitte Legal in Italia in questo importante momento di crescita e di trasformazione», ha dichiarato Francesco P. Bello. «La nostra missione sarà quella di valorizzare al massimo le competenze distintive dei nostri professionisti, promuovendo un ambiente inclusivo e innovativo capace di generare soluzioni legali all’avanguardia. Vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di partner strategico per i clienti e di riferimento autorevole per il territorio e le comunità in cui operiamo».