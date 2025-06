BonelliErede con Ecogest nell’acquisizione della canadese Greenbrier Landscaping Inc. BonelliErede ha assistito Ecogest SpA nell’acquisizione, tramite la controllata canadese Ecogest North America Inc., del 100% di Greenbrier Landscaping Inc., azienda attiva da oltre 25 anni nella manutenzione del verde urbano e infrastrutturale in Ontario.