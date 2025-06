Pleiades Capital acquista il 70% di Vittoria Health Nutrition da Orienta Capital Partners: gli studi legali

Giuseppe De Cola, Paolo Terrile, Mario De Blasi, John Shehata, Luca Gambini

Pleiades Capital, holding finanziaria attiva in investimenti diretti e sponsorship di club deals proprietari di venture capital e private equity ha finalizzato l’acquisizione di Vittoria Health Nutrition (VHN) tramite la cessione della partecipazione detenuta dalla holding Romagnadiet, pari al 70% della società, ceduta da Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in PMI dall’elevato potenziale di crescita e Advisory Company del comparto Real Economy di FARO Alternative Investments.

L’operazione è stata realizzata attraverso un club deal, co-finanziato al 20% dallo sponsor, e rappresenta il primo investimento in ambito private equity per Pleiades Capital.

VHN è un’azienda focalizzata nella produzione di snack ad alto contenuto proteico, con una specializzazione nei prodotti waferati, e opera principalmente nei segmenti dell’alimentazione sportiva e salutistica.

Guido Dracone, attuale Amministratore Delegato, continuerà a guidare l’azienda in questa nuova fase di sviluppo.

PedersoliGattai, con un team composto dal partner Giovanni Pedersoli, dal senior counsel Giuseppe De Cola e dalla senior associate Roberta Danese, ha assistito Pleiades Capital in tutte le fasi dell’operazione, inclusa la strutturazione del club deal e gli accordi con il socio di minoranza.

Deloitte ha assistito Pleiades Capital nelle attività di due diligence, per gli aspetti fiscali con un team di STS Deloitte composto dal Partner Mario De Blasi e dal Senior Associate Alessio Pacitti e per gli aspetti legali con un team di Deloitte Legal composto dai Partner Ivana Azzollini e Paolo Terrile e dai Managing Associate Matteo Bet e Giorgia Lovecchio Musti.

BIP Law & Tax, con un team composto da John Shehata, Equity Partner, Ilaria Stassano, Senior Manager e Carlotta Di Cretico, Trainee Lawyer, ha assistito Orienta Capital Partners.

Portolano Cavallo, con un team composto da Luca Gambini, Ginevra Sforza e Gianmarco Casciotta, ha assistito il socio di minoranza G.L.V. S.r.l. e l’amministratore delegato.