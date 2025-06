Elexia Avvocati e Commercialisti cresce ancora con l’ingresso di tre nuovi partner con un focus sulle aree del lavoro

Cristina Gandolfi, Mario Fusani, Matteo Molesti

Elexia Avvocati e Commercialisti – studio associato legale e tributario nato nel 2015 – continua il suo percorso di crescita e consolida ulteriormente le aree del Diritto Commerciale e del Diritto del Lavoro con l’ingresso di tre nuovi Partner. Entrano nel team dello Studio gli Avvocati Mario Fusani e Cristina Gandolfi, fondatori di GF Legal – studio specializzato in Diritto del Lavoro e delle Relazioni Sindacali, Diritto Commerciale e Societario, Alternative Dispute Resolution – e l’Avvocato Matteo Molesti, professionista dalla pluriennale esperienza, esperto in Diritto Commerciale, Societario e Contenzioso.

Con Mario Fusani e Cristina Gandolfi arriva, inoltre, in Elexia anche un team di ulteriori 4 professionisti.

Avvocato giuslavorista, Mario Fusani – co-fondatore di GF Legal - assiste aziende nazionali ed internazionali ed associazioni di categoria datoriali per le quali svolge attività di consulenza continuativa, nonché di negoziatore e coordinatore di tavoli di contrattazione per diversi rinnovi di CCNL nazionali, territoriali e aziendali. Opera in diversi settori, tra i quali Metalmeccanico, Commercio, TLC, Editoria, Logistica, Chimico, Entertainment e Sociale. È Arbitro in Collegi Arbitrali e relatore in convegni e workshop su temi di Diritto del Lavoro e Sindacale, Relazioni Industriali e Arbitrato Lavoro. Autore del libro Arbitrato nel diritto del lavoro - edizione Giuffrè Francis Lefebvre 2020 - e della relativa seconda edizione 2024.

Co-fondatrice di GF Legal, l’Avvocato Cristina Gandolfi è specializzata in Diritto Commerciale e Societario, assistendo le imprese dal momento della costituzione alle fasi di sviluppo e trasformazione. Ha un particolare focus sulla mediazione aziendale anche nei casi di conflittualità interne e nei passaggi intergenerazionali, sulla Corporate Governance e sulla consulenza e costituzione di associazioni e federazioni ed ETS APS nonché ex Lege 4/2013 e Trust. È relatrice in seminari workshop in ambito di mediazioni dei conflitti in azienda e nelle organizzazioni.

Matteo Molesti, in precedenza co-fondatore e Partner di studi di primario livello, vanta una consolidata esperienza nel campo del Diritto Commerciale, Societario e nel Contenzioso, assistendo imprese, amministratori e soci sia nella fase di contenzioso, anche davanti alle magistrature superiori e nei procedimenti arbitrali, che nella stesura e negoziazione di contratti commerciali - nazionali e cross-border – statuti e patti parasociali, nonché in materia di compliance ex D.Lgs. n. 231/2001 come membro di Organismi di Vigilanza di alcune società di capitali.

L’ingresso di Mario Fusani, Cristina Gandolfi e Matteo Molesti si inserisce nella strategia di crescita di Elexia sviluppata nei suoi primi dieci anni di attività, che ha portato lo Studio a essere, oggi, un punto di riferimento nella consulenza e supporto ad imprese e imprenditori dalle attività ordinarie alle fasi di discontinuità lungo il corso dell’intero ciclo di vita delle aziende.

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter accogliere tre nuovi Partner di rilievo come Mario Fusani, Cristina Gandolfi e Matteo Molesti all’interno della “grande famiglia” di Elexia. Il loro ingresso, così come quello dei professionisti del team di Cristina e Mario, conferma la solidità dei valori dell’integrazione e della condivisione che caratterizzano, da sempre, il nostro Studio e che ci consentono, oggi, di poterci presentare sul mercato come una realtà multidisciplinare e innovativa, capace di accompagnare le imprese in ogni loro fase, con vicinanza, attenzione e focalizzazione costanti”, sottolinea Daniele Portinaro, Partner e co-fondatore di Elexia.

“Unirci ad una realtà come Elexia rappresenta un’importante tappa nel percorso di GF Legal. Siamo molto felici di poter entrare a far parte di un contesto dove la sinergia tra le diverse anime dello Studio rappresenta una chiave distintiva e dove il lavoro di squadra permette realmente di fare “sistema”, arricchendo le competenze dei singoli e condividendo esperienze, modalità e visione”, commentano Mario Fusani e Cristina Gandolfi, Partner di Elexia.

“Sono molto lieto di entrare in una realtà così dinamica e stimolante come Elexia. Il confronto continuo all’interno di un gruppo di lavoro così specializzato ed esperto, unito alla grande importanza della condivisione e dell’azione di squadra, in un contesto strutturato, rendono l’approccio dello Studio davvero differenziante, nel quale i singoli professionisti possono trovare terreno fertile per creare nuovi approcci e soluzioni molto efficaci per i clienti”, aggiunge Matteo Molesti, Partner di Elexia.