Firmata la Joint Venture tra Baykar e Leonardo per lo sviluppo di tecnologie unmanned: GOP e CRCCD gli studi coinvolti

Marsili, Marseglia, Cappelli, Ceglia

Gli studi legali Gianni & Origoni (GOP) e Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) hanno assistito, rispettivamente, Baykar e Leonardo nella costituzione di una joint venture paritetica dedicata allo sviluppo di tecnologie per sistemi a pilotaggio remoto. Le due aziende avevano già sottoscritto un Mou all’inizio di marzo.

Si tratta di una nuova alleanza strategica internazionale che dà vita a un attore di primo piano nel settore delle tecnologie unmanned.

Leonardo e Baykar saranno azionisti paritetici (50% ciascuno) della nuova società, denominata LBA Systems, che avrà sede legale e operativa in Italia. La joint venture è volta a valorizzare le significative sinergie industriali tra i due gruppi e avrà come ambito di attività la progettazione, sviluppo, produzione e supporto di sistemi aerei a pilotaggio remoto (UAS).

La partnership tra Baykar – principale sviluppatore ed esportatore mondiale di UAV – e Leonardo – azienda con competenze di livello mondiale nei sistemi C4I e capacità complementari nel settore aeronautico – è un catalizzatore per futuri sviluppi. Infatti, l’integrazione dell’esperienza di Leonardo nella certificazione e nelle tecnologie integrate multi-dominio con le piattaforme unmanned di Baykar potrà offrire un impulso significativo nel cogliere le opportunità, sia in Europa sia a livello globale.

Baykar, forte di un ampio portafoglio che copre tutti i segmenti rilevanti dei sistemi aerei senza piloti, si concentrerà sulla progettazione e sviluppo di piattaforme unmanned. Leonardo fornirà sistemi elettronici e payload di ultima generazione, implementerà capacità di cooperazione tra sistemi pilotati e non (Manned and Unmanned Teaming) e di impego in sciame (swarming) e sarà coinvolta nelle attività di qualificazione e certificazione.

GOP ha assistito Baykar con un team guidato dal partner Giovanni Marsili, coadiuvato dal managing associate Edoardo Bruno Marseglia e dall’associate Riccardo Fogliano. La partner Eva Cruellas e l’associate Giacomo Dalla Valentina hanno seguito gli aspetti antitrust mentre il partner Stefano De Marco e il managing associate Federico Paesan hanno seguito i profili IP.

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha assistito Leonardo con un team guidato dal senior partner Roberto Cappelli, coadiuvato dalla managing associate Raffaella Ceglia e dalle associate Maria Chiara Cappelli e Alberta Berruti.