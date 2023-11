Amianto e Uranio, in guerra e in pace: ricchezza e povertà dall’energia alla salute

Il 23 novembre 2023, dalle 10:00 alle 13:00, la Sala Tevere della Regione Lazio ospiterà il convegno “ Amianto e Uranio, in guerra e in pace: ricchezza e povertà dall’energia alla salute ”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale Amianto.



Durante l’incontro sarà posta l’attenzione sull’amianto e sui danni alla salute che tale cancerogeno può provocare sia ai cittadini, sia ai militari impiegati in fase addestrativa e operativa. Sarà trattata l’importanza della prevenzione, della tutela della salute e della protezione dell’incolumità dei nostri soldati, i quali, sia in pace sia che in guerra, corrono il rischio di subire gravi danni alla salute a causa delle esposizioni a tale cancerogeno presente ancora nei siti militari.



Saranno inoltre discussi i rischi connessi causati dall’esposizione all’uranio impoverito, contenuto nei moderni proiettili ad alta efficienza. Le nanoparticelle dovute all’esplosione dei proiettili possono contaminare il territorio interessato da operazioni militari, anche a danno della popolazione civile e per un lungo periodo. Una particolare testimonianza degli effetti cancerogeni di queste esposizioni sarà resa da uno dei relatori presenti al convegno, il Colonnello Carlo Calcagni .



Questa occasione d’incontro darà la possibilità a professionisti ed esperti di confrontarsi su questa emergenza e sui progressi sia della ricerca medica, sia in ordine ai dispositivi e alle buone pratiche per una maggior tutela dei diritti delle vittime.

Il Convegno è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.



Per maggiori informazioni: osservatorioamianto@gmail.com

https://www.osservatorioamianto.it/



CONSULTA IL PROGRAMMA