Amministratore di condominio: non è un diritto la durata biennale del mandato di Eugenia Parisi









Una società d’amministrazione conveniva in giudizio il condominio precedentemente gestito, chiedendo la condanna al pagamento di compensi concordati e non corrisposti e il risarcimento del danno per ingiustificata revoca del mandato. Il Tribunale di Pisa, con sentenza 1249/2023, ha accolto solo parzialmente la domanda con un interessante excursus sulla durata dell’incarico e il diritto al risarcimento . La fattispecie è regolata dal combinato disposto degli articoli 1129 e 1703 e seguenti del Codice...