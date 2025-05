Nessun risarcimento al vicino per la sopraelevazione se non ci sono effetti negativi sull’immobile

Nessun risarcimento al vicino per la realizzazione della sopraelevazione se (così come accertato da ctu) non ci sono effetti negativi sull’immobile ma, anzi, sussiste un miglioramento strutturale. Lo chiarisce la Cassazione con ordinanza n. 11251/25.

La vicenda in primo grado

Il principio appena enunciato prende spunto dalla denuncia proposta da due condomini nei confronti di un vicino, con la quale gli attori hanno...