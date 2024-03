Anche nelle graduatorie a esaurimento “fa punteggio” il servizio di leva

I servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali e rientrano a pieno titolo anche nelle graduatorie a esaurimento (simili per diversi aspetti ai concorsi veri e propri). Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 8586/24. I Supremi giudici - prima di affrontare le graduatorie a esaurimento - hanno voluto ripercorrere le norme che si applicano in materia. E allora - si legge nella decisione - questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura...

