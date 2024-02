Andersen annuncia l’ingresso di Paola Pellegrini a capo del team di Debt Advisory

Paola Pellegrini

Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale, legale e finanza aziendale, con oltre 420 sedi nel mondo, annuncia la nomina di Paola Pellegrini a coordinatore della service line di Debt Advisory. L’ingresso di Paola Pellegrini rafforza la Business Unit Corporate Finance Advisory di Andersen con competenze che includono finanza straordinaria, leveraged finance, finanza alternativa e finanza sostenibile.

Paola è specializzata nell’assistere società italiane e fondi di private equity – anche a livello internazionale – nel reperimento sul mercato di risorse finanziarie di debito a supporto di operazioni straordinarie, della realizzazione di piani di investimento e delle necessità di breve e medio termine a sostegno dell’attività aziendale. Assiste inoltre società attive in Italia nella realizzazione del proprio business plan identificando la struttura di debito di lungo termine più idonea e ricercando gli strumenti adeguati a supportare i fabbisogni aziendali attraverso mezzi complementari e alternativi alla finanza bancaria.

Con un forte track record in materia di leveraged finance – avendo completato negli ultimi anni decine di operazioni a fianco di fondi di investimento strutturando il debito con istituti bancari italiani, stranieri e con fondi di debito privato – Paola Pellegrini ha sviluppato una parte significativa della propria esperienza all’estero. Ha lavorato a lungo in Spagna in banche di profilo internazionale nella strutturazione del debito a favore di imprese, fondi di private equity, di energia e di infrastrutture ed è stata nella sua più recente esperienza Head Debt Advisory – Corporate Lending & Leveraged Finance di Ethica Group.

“L’ingresso di Paola – commenta Andrea De Vecchi, CEO di Andersen Italia e co-Managing Partner dell’area Europa per Andersen Global – dota il nostro Studio di ulteriori competenze. La consulenza sul debito completa l’offerta della business unit di finanza aziendale guidata da Cesare Conti, che da settembre scorso opera in sinergia con le aree Tax e Legal. Il Debt Advisory consente di orientarsi nel panorama del funding, acquisire conoscenze sulle opzioni di finanziamento e ottenere il capitale e le condizioni migliori per realizzare i business dei clienti”.

“Il progetto di crescita di Andersen – dichiara Paola Pellegrini – mi ha convinta per essere ambizioso ma ben strutturato, per mettere il fabbisogno del cliente al centro della strategia. Abbiamo la possibilità di assisterlo su tutti i fronti della finanza straordinaria con un gruppo qualificato di professionisti di alto livello che copre anche tematiche legali e fiscali. L’ampio respiro internazionale e la possibilità di interagire continuamente con altre geografie rappresenta una sfida ma allo stesso una grande opportunità per sviluppare una rete di conoscenze e competenze nuove che mi potranno arricchire come professionista e come persona”.