Andersen arricchisce l’offerta di servizi Corporate Finance con il dipartimento Real Estate Valuation & Advisory e il partner Giacomo Morri

Giacomo Morri, Associate Professor of Corporate Finance & Real Estate presso SDA Bocconi, fa il suo ingresso in Andersen – studio internazionale di consulenza fiscale, legale e finanza aziendale, con oltre 400 sedi nel mondo – con l’obiettivo di costituire e coordinare la nuova service line Real Estate Valuation & Advisory.



Nell’ambito della nuova business unit Corporate Finance Advisory recentemente istituita per rafforzare i servizi advisory già presenti in Andersen, il dipartimento Real Estate Valuation & Advisory, affidato al nuovo partner Giacomo Morri, assume particolare rilevanza offrendo supporto consulenziale in tutte le attività di natura economica e finanziaria riguardanti immobili e veicoli di investimento immobiliare. Il team si occupa anche di valutazioni immobiliari, consulenze tecniche in contenziosi, fairness opinion e pareri pro-veritate, piani finanziari, ricerca e strutturazione di finanziamenti, oltre al supporto alla clientela nella soluzione di problematiche relative agli immobili.



Andersen acquisisce, così, uno dei massimi esperti della materia che vanta una notevole esperienza sul campo. Morri, infatti, è consigliere in società immobiliari, tra cui UnipolSai Investimenti SGR ed è nel comitato consultivo di alcuni fondi immobiliari riservati. Dottore commercialista e revisore contabile, è esperto in valutazioni immobiliari (RICS Member e Registered Valuer) e in pareri tecnici in cause civili e penali in materia di finanza immobiliare. È anche autore di numerose pubblicazioni su temi di finanza immobiliare, membro del comitato editoriale di riviste scientifiche nazionali e internazionali, past president & board member della European Real Estate Society.



“L’arrivo di Giacomo – dichiara Andrea De Vecchi, CEO di Andersen Italia e co-Managing Partner dell’area Europa per Andersen Global – si inserisce nell’approccio multidisciplinare di Andersen che, con l’ingresso di Cesare Conti, ha istituito la business unit Corporate Finance Advisory, accanto a quelle Tax e Legal”.



Cesare Conti, responsabile Corporate Finance Advisory, aggiunge: “Conosco Giacomo da diversi anni e ho sempre apprezzato le sue qualità accademiche, professionali e umane. Sono pertanto particolarmente soddisfatto del suo arrivo, coerente con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti valutazioni di qualità, in ambito business e real estate”.



È una grande opportunità per rafforzare la mia attività professionale con il supporto di professionisti specializzati su tematiche fiscali e legali. – dichiara Giacomo Morri – La nuova service line è focalizzata su valutazioni, consulenze tecniche, pareri e fairness opinion in situazioni complesse e delicate quali, tra le altre, i contenziosi e la ricerca e la ristrutturazione del debito”.