Andersen con Confartigianato Imprese Lombardia

Francesca Capoferri, Giovanni Gallucci, Nicole Frigo

Confartigianato Imprese Lombardia, forte attore sociale che da sempre affianca sul territorio la media e piccola azienda e sostiene la crescita competitiva della comunità lombarda, è stato assistito da Andersen nell’acquisizione dell’immobile di viale Vittorio Veneto, a Milano, sede dell’associazione da 30 anni.

Confartigianato Imprese Lombardia ha scelto il real estate come asset class nel suo portafoglio di investimenti, raggiungendo un accordo per l’acquisto di tre piani di un palazzo in zona Repubblica di proprietà di Renargia S.p.A. – Gruppo Paletti.

Andersen ha supportato Confartigianato Imprese Lombardia, a stretto contatto con il Presidente Regionale Eugenio Massetti e il Segretario Regionale Carlo Piccinato. I partner Francesca Capoferri e Giovanni Gallucci si sono occupati degli aspetti fiscali dell’acquisizione. La partner Nicole Frigo si è occupata della due diligence legale coadiuvata, per i profili di natura amministrativa, dall’avvocato Federica Reale.

Tutti gli aspetti contrattuali, dalla stipula del preliminare, all’atto definitivo e ai contratti ancillari, sono stati seguiti da Nicole Frigo.

Gallucci e Frigo sono, insieme al socio Ivan Gasco, co-coordinatori del team Real Estate di Andersen che opera in ogni segmento del mercato immobiliare (tra cui uffici, residenziale, alberghiero, retail e logistico) e copre tutte le fasi del progetto: dall’analisi finanziaria alle due diligence, dalla negoziazione e definizione di compravendite immobiliari ai contratti di locazione, dagli appalti fino alle gestioni amministrative e fiscali.

Renargia S.p.A. è stata assistita dall’avvocato Dario Paolo Mezzena. La dott.ssa Anna Riberti, notaio in Milano, ha seguito tutti gli aspetti notarili dell’operazione.