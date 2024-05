Andrea Isola nuovo Tax counsel di Norton Rose Fulbright in Italia

Andrea Isola

Specializzato in diritto tributario italiano e internazionale e in diritto societario, Andrea Isola proviene dallo studio boutique Russo De Rosa. Ha maturato una consolidata esperienza nel contenzioso tributario, prestando consulenza in relazione a diversi profili fiscali, tra cui: pianificazione e assistenza fiscale nell’ambito dell’organizzazione e dello sviluppo delle imprese, riorganizzazioni di attività finanziarie e societarie e operazioni straordinarie in Italia e all’estero; consulenza fiscale a persone giuridiche, istituzioni finanziarie (anche in relazione a prodotti finanziari ed assicurativi) e fondi di private equity; consulenza fiscale a persone fisiche con ingenti disponibilità patrimoniali, nella strutturazione di patrimoni e trust e a fini successori, nonché di emigrazione e di investimento familiare.

Salvatore Iannitti, responsabile del team di Corporate, M&A and security in Italia e tra i co-lead del Financial Institutions Market Group EMEA, ha commentato: “L’arrivo di Andrea riflette la continua crescita sia della nostra practice globale di tax sia di quella di corporate in senso lato. La sua esperienza rappresenta un valore aggiunto per i nostri clienti e per il nostro Studio.”

Attilio Pavone, responsabile dell’ufficio di Milano di Norton Rose Fulbright, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Andrea nel nostro Studio. Con il suo arrivo rafforziamo la nostra offerta ai nostri clienti italiani e internazionali”.

Andrea Isola ha commentato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di Norton Rose Fulbright. Il suo network globale mi consentirà di prendere parte ad operazioni nazionali e multi-giurisdizionali in molti dei settori in cui lo Studio rappresenta un’eccellenza del mercato legale.”

La practice di Tax di Norton Rose Fulbright fornisce consulenza legale completa in tutte le aree del diritto tributario, inclusi servizi di pianificazione, investigazione e contenzioso, ovunque nel mondo. Tra i nostri clienti annoveriamo società nazionali e internazionali di tutte le dimensioni e in svariati settori e giurisdizioni. Il nostro network globale ci permette di fornire assistenza legale completa in materia fiscale e tributaria in relazione ad operazioni societarie, finanziarie e immobiliari.