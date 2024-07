A&O Shearman, Ashurst e Hogan Lovells nel nuovo European Covered Bond (Premium) di Banco BPM

Michele Milanese, Pietro Bellone, Aldo Brombin Tuzzato, Annalisa Dentoni-Litta, Roberto Trionte

A&O Shearman, per i profili legali, e Ashurst, per gli aspetti fiscali, hanno assistito Banco BPM nell’emissione e collocamento ad investitori istituzionali di una nuova serie di covered bond per un valore nominale di 500 milioni di euro. Hogan Lovells ha prestato consulenza ai joint lead manager Banca Akros, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Erste Group, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit.

Il team legale interno di Banco Bpm è stato guidato dalla responsabile degli affari legali e regolamentari Antonia Cosenz e da Maria Teresa Guerra, responsabile dell’area finanza legale, supportata dalle colleghe Pamela Targon e Federica Stucchi.

A&O Shearman ha prestato assistenza con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dagli associate Chiara D’Andolfo e Aldo Brombin Tuzzato.

Il team di Ashurst è stato guidato dal partner Michele Milanese, supportato dagli associate Federico Squarcia e Francesco Antico.

Hogan Lovells ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta e composto dal senior associate Roberto Trionte e dall’associate Leonardo Tripaldi. Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e Maria Cristina Conte, counsel, hanno seguito i profili fiscali dell’emissione.