A&O Shearman nel bond di UniCredit sottoscritto da CDP per l’accesso al credito delle imprese italiane A&O Shearman ha prestato assistenza in relazione all’operazione di private placement di un nuovo prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 800 milioni di euro emesso da UniCredit per agevolare l’accesso al credito delle imprese italiane con una quota riservata alle aziende di minori dimensioni, in particolare del Mezzogiorno e interamente sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti.