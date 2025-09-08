A&O Shearman e Linklaters nel private bond di Edge Group S.p.A.

Pietro Scarfone, Alessandra Pala, Marco Carrieri

A&O Shearman ha assistito AnaCap Financial Partners, primario fondo pan-europeo di private equity nelle verticali di servizi, software e tecnologia all’interno dell’ecosistema finanziario europeo, nel collocamento di un senior secured bond emesso dalla sua portfolio company Edge Group S.p.A., primario gruppo italiano di brokeraggio assicurativo. Il bond è stato interamente sottoscritto da Macquarie Principal Finance, assistito nell’operazione da Linklaters.

A gennaio 2025 AnaCap ha ampliato il proprio portfolio attraverso un investimento di maggioranza nel Gruppo Edge in partnership con il fondatore / CEO Manfredo Sciarretta, con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita organica ed inorganica fornendo capitale, e supportando il management team con esperienza settoriale ed operativa.

Il prestito obbligazionario emesso da Edge Group rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di crescita del Gruppo Edge. L’operazione di finanziamento, strutturata come un senior secured bond, è pensata per fornire al Gruppo Edge le risorse finanziarie necessarie a sostenere e accelerare il proprio percorso di espansione, con l’obiettivo di diventare la piattaforma leader di consolidamento nel settore del brokeraggio assicurativo italiano. In particolare, i proventi derivanti dall’emissione saranno destinati a supportare acquisizioni strategiche ed investimenti mirati nonché a favorire lo sviluppo generale del business.

Il team di A&O Shearman al fianco di AnaCap è stato guidato dai partner Pietro Scarfone e Alessandra Pala, coadiuvati dagli associate Edoardo Brugnoli, Alessia Cellucci e Marco Mazzurco e dalla legal intern Benedetta Girotti. Nell’operazione, è intervenuto il partner Nick Hallam della sede di Londra di A&O Shearman.

Linklaters ha assistito Macquarie Principal Finance PTY Limited, UK Branch, con un team guidato dal partner Pathik Gandhi e dal counsel Marco Carrieri, coadiuvati dall’associate Giulia Oradei. Il Partner Dario Longo e la counsel Linda Taylor, coadiuvati, dal managing associate Matteo Pozzi, hanno seguito gli aspetti regolamentari e legati all’emissione obbligazionaria. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Fabio Balza e dal managing associate Matteo Feliziani.