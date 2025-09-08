Lo Studio Campeis advisor legale nella cessione della cantina Ronchi di Manzano.

Campeis, De Cal, Cinti

Si è finalizzata la cessione della proprietà della Cantina Ronchi di Manzano nei colli orientali friulani in provincia di Udine alla Progetto Finance Snc.

La Famiglia Borghese, proprietaria della Cantina, è stata assistita dallo Studio legale Campeis con un team composto dal Partner Massimiliano Campeis e da Giovanni De Cal e Camilla Egle Cinti.

La Cantina Ronchi di Manzano, fondata alla fine degli anni ’60, ha 17 ettari vitati e una produzione annua di circa 150.000 bottiglie, distribuite in Italia e sui mercati esteri e focalizzate su vini classici bianchi e rossi e su vini Cru.

Nel mese di luglio 2025 lo Studio Campeis aveva anche finalizzato la cessione di una quota di minoranza della Società Agricola Leonardo Specogna s.r.l., con sede a Corno di Rosazzo (UD), alla Upifra Agricole, società che controlla il ramo di investimenti nel settore vitivinicolo della famiglia Gussalli Beretta