Sette nuovi Senior Associate per Rödl & Partner Italia

Chilla, D’Alena, Delueg, Dominici,Finocchito, Pepe, Ruggieri

Nuove nomine in Rödl & Partner Italia: sette professionisti promossi a Senior Associate nelle sedi di Milano, Roma e Padova. Un passo significativo nel loro percorso, che riconosce l’impegno e la determinazione con cui affrontano ogni sfida professionale.

Luca Chilla – Revisore Legale, Dottore Commercialista, Milano

Luca Chilla è Revisore Legale, Dottore commercialista. Laureato in Economia e Legislazione d’Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha conseguito un Diploma di Master in Programmazione e Controllo di Gestione presso una Scuola di Alta Finanza a Milano. Dal 2021 collabora con il dipartimento di revisione legale dei conti di Rödl & Partner Italia. Si occupa prevalentemente di revisione contabile di bilanci civilistici e consolidati nazionali ed internazionali nel rispetto della normativa italiana e internazionale, analisi di bilancio e analisi del rischio, insieme ad attività di due diligence nell’ambito di operazioni di tipo straordinario.

Pamela D’Alena – Revisore Legale, Dottore Commercialista, Milano

Pamela D’Alena Revisore Legale, Dottore commercialista. Laureata in Economia e Legislazione di Impresa presso l’Università Bocconi.

Si occupa principalmente di revisione legale e volontaria. Dal 2021 collabora con il dipartimento di revisione legale dei conti di Rödl & Partner Italia, dove si occupa della verifica della corretta applicazione dei principi contabili italiani e tedeschi, dell’analisi e valutazione dell’efficacia del sistema di controllo interno e fornisce assistenza all’azienda cliente, in materia di consulenza di predisposizione del bilancio.

Jana Maria Delueg – Avvocato, Milano

Jana Maria Delueg è Avvocato di diritto italiano dal 2021, è operativa nei campi di attività riguardanti il diritto societario e commerciale nonché M&A. Si occupa principalmente di consulenza, nell’ambito del diritto societario, a imprese provenienti da aree di lingua tedesca o inglese, facendo parte del team German desk di Milano. Dopo aver svolto i primi tre anni dello studio di giurisprudenza a Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed un semestre a Boston (USA) presso la Harvard, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Innsbruck.

Edoardo Dominici – Dottore Commercialista, Roma

Edoardo Dominici è Dottore Commercialista, laureato in Economics and Finance presso la John Cabot University di Roma e iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. Edoardo Dominici è Senior Associate presso Rödl & Partner Italia, dove si occupa di consulenza fiscale in materia di normativa tributaria nazionale, compliance contabile secondo i principi contabili nazionali, assistenza in M&A valuation e supporto a investitori in processi di Due Diligence fiscale.

Rachele Finocchito – Avvocato, Milano

Rachele Finocchito è Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lecce. Presta assistenza alle imprese italiane ed estere nella redazione e nell’implementazione di contratti commerciali, anche in ambito digitale. Offre altresì consulenza su tematiche di diritto civile, in particolare in materia di diritto dei contratti, diritto della proprietà intellettuale e tutela dei consumatori.

È autrice di contributi su riviste di settore, nonché relatrice a seminari nelle materie di competenza.

Luigi Maria Pepe – Avvocato, Roma

Luigi Maria Pepe, LLM e PhD, è professore associato di Diritto pubblico comparato e in Diritto dell’ambiente e dell’energia italiano e comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università ECampus nonché Avvocato specializzato nel campo del diritto amministrativo con particolare attenzione al diritto ambientale e dell’energia. E’ autore di diverse monografie e pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali nonché vicedirettore della Rivista “Diritto dell’Ambiente e dell’Energia. Law, Environmnet, Energy”, edita Jovene, Napoli. Ha conseguito un LLM in International Energy Law and Policy presso il Centre for Energy Petroleum Mineral Law and Policy (CEPMLP) dell’Università di Dundee, in Scozia, e un dottorato di ricerca in Comparative Law and Processes of Integration presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. È iscritto all’albo degli avvocati italiani. Ha maturato esperienza nell’assistenza, giudiziale e stragiudiziale, di clienti italiani e stranieri in tutte le aree del diritto amministrativo, con particolare attenzione al settore energetico ed ambientale.

Marcello Ruggieri – Dottore Commercialista, Revisore Legale, Padova

Marcello Ruggieri è Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Padova, Revisore Legale iscritto all’Albo dei Revisori Legali e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto al relativo registro. È laureato in Amministrazione, finanza e controllo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dopo aver espletato la pratica professionale in Rödl & Partner Italia, ha ampliato le sue conoscenze in altri studi noti nel contesto padovano, per poi tornare da noi allo scopo di proseguire la sua crescita professionale. Si occupa principalmente di consulenza ordinaria, societaria e fiscale, delle procedure concorsuali e, inoltre, della ex L. 3/2012, ora oggetto della recente riforma relativa al Codice della Crisi d’impresa. Ha maturato significative esperienze in ambito concorsuale e di Tax Restructuring, oltre che nell’elaborazione di Perizie di stima aziendali e quote societarie.