Bip Law and Tax rafforza la sua squadra con l’ingresso dell’avvocato Angelo Del Duca in qualità di Equity partner

Angelo Del Duca

BIP Law & Tax, lo Studio Legale e Fiscale partecipato dalla multinazionale di consulenza BIP e guidato dalla Managing Partner Stefania Radoccia, compie un nuovo passo nel suo percorso di crescita strategica con l’ingresso dell’Avvocato Angelo Ciro del Duca, che assume il ruolo di Equity Partner, portando con sé una lunga esperienza maturata nei settori della consulenza legale, del restructuring e della gestione di asset complessi.

Del Duca proviene da EY, dove ha ricoperto il ruolo di socio ordinario e ha fatto parte del team di Restructuring, coordinando anche l’area dedicata ai “Services for Seized and Confiscated Assets”. Un’area particolarmente delicata, che lo ha visto impegnato nella consulenza legale per la gestione di beni e aziende sottoposti a sequestro o confisca, contribuendo a creare best practices in ambiti ad alta complessità normativa e riconosciute a livello nazionale.

Il suo profilo si distingue inoltre per ruoli di vertice all’interno di società internazionali del settore marittimo – Offshore Supply Service – dove ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione, consolidando una visione strategica e una profonda conoscenza delle dinamiche aziendali in contesti regolamentati.

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli dove è membro della Commissione “Diritto dei Mercati e degli Strumenti Finanziari” oltre che autore di diverse pubblicazioni.

All’Avvocato del Duca sarà inoltre affidato il ruolo di responsabile delle attività di BIP Law sul territorio della regione Campania, con l’aperura della sede operativa nella città di Napoli.