Latham & Watkins assiste PAI Partners nella vendita di Marcolin a VSP Vision

Stefano Sciolla, Andrea Stincardini

PAI Partners e altri azionisti di minoranza hanno annunciato la vendita di Marcolin, leader globale nel settore eyewear, a VSP Vision.

Il closing dell’operazione è previsto per l’ultimo quadrimestre del 2025 ed è soggetto alle consuete approvazioni regolamentari.

Latham & Watkins ha assistito PAI Partners con un team guidato da Stefano Sciolla e Andrea Stincardini con Guido Hassan, Andrea Carvelli, Beatrice Castello, Cosimo Marcantuono e Francesco Gorni. Lo studio ha, inoltre, prestato assistenza per i profili regolamentari con Cesare Milani ed Edoardo Cassinelli; per i profili finance con Marello Bragliani, Alessia De Coppi, Roberto Reyes Gaskin, Chiara Coppotelli e Pasquale Spiezio e, per i profili antitrust, con Mathilde Saltiel, Lorenzo Sacco e Ilaria Tucci