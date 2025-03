A&O Shearman con Mediobanca nel primo bond Sustainable Tier2

Cristiano Tommasi, Emiliano La Sala

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha completato il collocamento del primo prestito obbligazionario subordinato Sustainable Tier 2 per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro e una durata di 10 anni e 6 mesi (scadenza settembre 2035). L’obbligazione prevede un’opzione call dopo il quinto anno.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,250% fino alla data di reset, prevista per il 18 settembre 2030. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso mid-swap a 5 anni applicabile in tale momento, incrementato di 175 punti base.

L’obbligazione è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 40 miliardi di euro di Mediobanca ed è stata oggetto di dual listing sia sul Mercato regolamentato Telematico delle Obbligazioni (MOT), Segmento Professional, di Borsa Italiana che sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.

A&O Shearman ha assistito Mediobanca e il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di Manager con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala, coadiuvati dal trainee Francesco Laurenti e dal legal intern Christian Caprari. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, è intervenuto in relazione ai profili tax.

L’operazione è stata seguita dal team legale interno di Mediobanca composto da Francesco Vella, Head of Legal Investment Banking & Capital Markets, e da Federica Monaco, Group Legal Counsel, oltre alle relative funzioni di business