A&O Shearman rafforza l’expertise M&A e Real Estate con l’ingresso dei partner Emanuele Trucco e Andrea De Pieri in Italia

Andrea De Pieri, Emanuele Trucco

A&O Shearman cresce in Italia con l’ingresso dei partner Andrea De Pieri ed Emanuele Trucco, che entrano con un team di cinque persone. Tutte le nomine hanno effetto immediato.

Andrea è un avvocato con doppia qualifica in Italia e a New York, dove ha lavorato per un importante studio legale statunitense. L’attività di Andrea si concentra, in particolare, sul Real Estate, dove assiste regolarmente aziende, banche di investimento e fondi real estate nei loro progetti. Con la sua vasta esperienza nel settore immobiliare su un’ampia tipologia di operazioni, Andrea ha avuto un ruolo chiave in alcuni dei più significativi deal real estate in Italia negli ultimi anni.

Emanuele è un avvocato con doppia qualifica in Italia e a New York, negli anni ha lavorato negli Stati Uniti, a Chicago e New York. Vanta una consolidata esperienza in ambito private equity e M&A, con un particolare focus sul public M&A. Emanuele è inoltre riconosciuto per la sua competenza nel settore dei mercati dei capitali, dove rappresenta sia underwriter sia aziende in operazioni complesse sui mercati azionari internazionali e italiani, tra cui privatizzazioni, IPO, offerte pubbliche, private placement e aumenti di capitale, nonché società emittenti in relazione alla corporate governance e alle questioni di diritto dei valori mobiliari.

Il team che affianca Emanuele e Andrea è composto da Eliana Cioffi, Greta Dell’Anna, Olimpia Salsiera, insieme a Duccio Cangioli e Gianfilippo Attanasio.

Stefano Sennhauser, Managing partner di A&O Shearman in Italia, ha commentato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Emanuele Trucco e Andrea De Pieri insieme ai loro team. Il loro ingresso dimostra i nostri ambiziosi piani di crescita nel mercato italiano. Le loro riconosciute competenze non solo integrano e ampliano la nostra attuale offerta, ma confermano anche il nostro impegno a migliorare sempre più la qualità dei nostri servizi e il nostro vantaggio competitivo, sia coltivando il talento interno sia effettuando lateral hires strategici”.

Giovanni Gazzaniga e Paolo Nastasi, partner M&A in Italia, hanno commentato: “Siamo entusiasti dell’arrivo di Emanuele e Andrea che vediamo come un momento veramente fondamentale. Il loro ingresso non è unicamente un accrescimento numerico del nostro team ma è, bensì, un rafforzamento strategico delle competenze tecniche e delle capacità operative di A&O Shearman in Italia. ll valore che Emanuele e Andrea portano al nostro Studio non si limita ai loro significativi curricula, ma si sostanzia altresì in un impatto trasformativo che le loro competenze e professionalità possono avere nel quotidiano della nostra attività professionale e, di fatto, ci aspettiamo che sia un fattore accelerativo della nostra crescita e posizionamento, in particolare in settori complessi e competitivi come quello dell’M&A e del Real Estate. L’obiettivo di essere riconosciuti tra i leader in Italia in questi settori è ambizioso e richiede un delicato equilibrio tra solida reputazione, competenza e visibilità. Ciò richiede non solo un team forte, ma anche una visione chiara e una strategia solida. L’arrivo di Emanuele e Andrea è un ulteriore passo verso il raggiungimento di questo obiettivo per le nostre practice italiane”.

Emanuele Trucco, partner, ha commentato: “Sono felice di entrare a far parte di A&O Shearman, dove potrò mettere a frutto la mia esperienza e contribuire all’eccellenza delle practice legali in cui mi sono specializzato. Lavorare nel team di A&O Shearman - che conosco molto bene per esperienze lavorative comuni - in Italia ed all’estero creerà sinergie e opportunità molto interessanti con l’obiettivo condiviso di assistere i nostri clienti internazionali nelle loro sfide più complesse”.

Andrea De Pieri, partner, ha commentato: “Sono entusiasta di unirmi al team di A&O Shearman e di contribuire alla sua crescita in Italia. L’opportunità di portare le mie competenze in uno studio legale di così elevato profilo rappresenta una sfida stimolante e un passo importante nella mia carriera. Sono impaziente di collaborare con i nuovi colleghi.”