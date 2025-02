APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2025 - IL CANTIERE DELLE NORME - Separazione carriere: le discrasie che limitano una discussa riforma

Le riforme in cantiere - usiamo una volta tanto un po' di franchezza - nulla hanno a che vedere con un miglioramento del nostro sistema di giustizia nell'interesse dei cittadini; riguardano l'esercizio del potere e la sua ripartizione, che i Costituenti immaginarono come tripartizione, dando per scontato che non ci fossero inevitabili interferenze e sconfinamenti tra di loro.