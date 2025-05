APTUS.AI accelera la propria espansione: dopo il successo nella Compliance, la Regtech italiana punta a nuovi mercati

Andrea Tesei

Aptus.AI, leader italiana nel settore RegTech, annuncia una significativa espansione del business con il lancio di una nuova piattaforma e l’estensione del footprint geografico, a completamento di una prima fase fondamentale della propria storia.

La startup, nei suoi primi anni, ha infatti portato avanti un percorso strategico, volto a validare l’efficacia della sua tecnologia proprietaria nel mondo della compliance normativa in Italia, trasformando, per le grandi corporate, la gestione degli obblighi da centro di costo ad asset strategico. Aptus.AI ha dimostrato la forza del proprio approccio e della propria metodologia, basata su una tecnologia brevettata in grado di trasformare qualunque testo legale in formato machine-readable. Una trasformazione rivoluzionaria che consente di analizzare, consultare e comprendere documenti giuridici con un livello di accuratezza e affidabilità mai raggiunto prima.

Oggi Aptus.AI punta a rivoluzionare anche il lavoro dei professionisti che operano nel settore legale e in tutti gli altri ambiti che richiedono accesso alla normativa. La nuova piattaforma offre nuove funzionalità avanzate per l’analisi normativa, la redazione di atti e per la gestione del rischio.

La nuova fase si apre con l’evoluzione su due direttrici:

1. Da strumento per la compliance ad assistente legale universale: Aptus.AI estende la propria copertura oltre il mondo della regolamentazione per le aziende, abbracciando ogni area del diritto con l’ambizioso obiettivo di rendere machine-readable l’intero sapere giuridico, incluse sentenze e interpretazioni giurisprudenziali, per aumentare chiarezza e accessibilità della legge. Coerentemente, in aggiunta alle funzionalità sviluppate per il settore compliance, la piattaforma include oggi un insieme di strumenti che la rendono in grado di supportare studi legali, avvocati indipendenti e consulenti aziendali in tutte le attività, dalla redazione di atti alla ricerca normativa, dalla valutazione del rischio alla strategia difensiva.

2. Dall’Italia all’Europa: nell’autunno 2025, Aptus.AI lancerà la propria offerta anche in Francia, Lussemburgo e Germania, portando il proprio assistente IA nei mercati europei più strategici. L’espansione sarà supportata da partnership locali e da un’infrastruttura tecnologica già pronta ad accogliere fonti normative multilingue.

“Abbiamo validato la nostra tecnologia nel settore più esigente e regolamentato, quello bancario-assicurativo. Ora siamo pronti a portare questa expertise a tutto il mondo legale”, dichiara Andrea Tesei, Co-founder e CEO di Aptus.AI. “Il prossimo passo sarà l’espansione in Francia, Germania e Lussemburgo, mercati strategici dove prevediamo di replicare il successo italiano. Dopo aver costruito le fondamenta, in Aptus.AI siamo pronti per edificare il futuro del diritto”.

Aptus.AI punta così a replicare su più mercati il track record positivo che l’ha vista conquistare la fiducia di clienti di altissimo profilo, tra cui alcune delle principali banche e istituzioni finanziarie italiane, come Intesa Sanpaolo, Generali Investments e Banca Mediolanum per cui la piattaforma ha dimostrato risultati tangibili, con una riduzione media del 60% nei tempi di ricerca normativa e un abbattimento significativo degli errori rispetto ai chatbot generici, che secondo uno studio di Stanford mostrano un tasso di errore tra il 58% e l’82% su quesiti legali.

Il nuovo mercato potenziale a cui Aptus AI si rivolge è significativo: si stima che gli strumenti di Generative AI Research in ambito legale raggiungeranno 1,8 miliardi di euro nel 2026 in Italia, Francia, Lussemburgo e Germania, mentre il mercato LegalTech europeo complessivo toccherà i 28 miliardi di euro[1].

Parallelamente al lavoro della Società per semplificare con l’IA l’accesso alle normative a valle, Aptus.AI continua anche nel suo impegno per migliorare il processo di legiferazione a monte. Nel 2025, l’azienda ha infatti presentato il suo “Manifesto per una normativa a prova di AI”, un appello alle istituzioni per adottare formati nativamente leggibili dalle macchine nella stesura delle norme. Aptus.AI non intende solo interpretare il diritto: vuole contribuire a scriverlo meglio