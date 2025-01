L’Arabia Saudita sta compiendo passi da gigante verso la trasformazione del suo settore dei trasporti e della logistica. Con investimenti superiori a 140 miliardi di dollari, pari a circa il 15% del suo mercato totale di progetti, il Regno sta modernizzando le infrastrutture e rafforzando la sua posizione come leader globale della logistica. Questo slancio è guidato dalla Strategia Nazionale per i Trasporti e la Logistica, che si propone di integrare tecnologie avanzate come i Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) per rivoluzionare la gestione delle reti di trasporto.

Un settore logistico efficiente è cruciale per il commercio internazionale di ogni nazione. L’Arabia Saudita, con l’obiettivo di ampliare la sua influenza regionale e globale, ha dato il via allo sviluppo di 18 nuove zone logistiche, con un investimento complessivo di 2,66 miliardi di dollari. Saleh Al-Jasser, Ministro dei Trasporti e della Logistica, ha sottolineato durante la sesta edizione della Supply Chain Conference a Riyadh l’importanza di tali investimenti.

Secondo Al-Jasser, queste zone logistiche iperconnesse saranno fondamentali per accelerare le operazioni di spedizione, movimentazione ed esportazione, creando un sistema unificato che collegherà il Regno ai principali mercati globali. Questo piano ambizioso include una rete avanzata di aeroporti regionali e internazionali, porti ad alta efficienza e moderne infrastrutture ferroviarie e stradali.

L’Arabia Saudita ha già visto i frutti della sua strategia, scalando il Liner Shipping Connectivity Index, dove ha guadagnato 231 punti grazie all’introduzione di 30 nuove linee di navigazione marittime. Inoltre, il Ministro ha evidenziato che l’attenzione sarà posta sull’espansione delle rotte marittime, sul potenziamento del trasporto aereo e ferroviario e sull’attivazione di centri logistici per promuovere uno sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi della Vision 2030.

Il Regno si sta anche impegnando per attuare pratiche logistiche sostenibili, riducendo i costi per produttori e investitori e migliorando la competitività economica complessiva. Bander Alkhorayef, Ministro dell’Industria e delle Risorse Minerarie, ha sottolineato che una logistica avanzata permetterà alle industrie locali di accedere rapidamente alle risorse naturali del Paese, come petrolio, gas e minerali, incentivando settori chiave come sicurezza alimentare, gestione delle risorse idriche e prodotti farmaceutici.

Un elemento centrale del piano logistico è la Northern Train Line, che collega le aree minerarie ai porti e alle ferrovie orientali, incrementando le esportazioni e il commercio globale. La linea, che supporta il crescente settore minerario, sarà raddoppiata per migliorare ulteriormente la distribuzione delle risorse e soddisfare la crescente domanda globale.

La conferenza di Riyadh ha anche dato spazio a esperti internazionali che hanno condiviso le migliori pratiche e innovazioni nella catena di approvvigionamento. Tra gli obiettivi, è stata sottolineata l’importanza di promuovere la partecipazione femminile nei settori della logistica e dei trasporti, ampliando così le opportunità professionali in linea con la Vision 2030.

Gli investimenti strategici e la modernizzazione delle infrastrutture stanno ridefinendo il ruolo dell’Arabia Saudita come centro logistico globale. Con un sistema unificato ed efficiente, il Regno si posiziona come un collegamento vitale nelle catene di approvvigionamento internazionali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e garantendo la sua leadership nel panorama globale.

Citic Holding IF Group LLC, già presente in UAE per importanti finanziamenti relativi a progetti pubblici governativi nonché di società e consorzi privati leader, ha accettato, dopo complesse trattative e accordi preliminari strategici con le sue banche di riferimento e il governo locale, di supportare questo significativo sviluppo delle infrastrutture primarie in Arabia Saudita, con un intervento finanziario pari, nel complesso, a 9 miliardi di dollari da erogarsi in tre tranches di pari importo di cui la prima a fine gennaio 2025 e le altre con cadenza biennale. Gli accordi con le varie componenti governative e i negoziati a Riyad sono stati seguiti da u. team di Avocom Law Firm LLP, composto dai senior partner Ian C. Hughes, Federico M. Sorrentino e Piergiorgio Casati (sede di Londra), sotto la direzione e il coordinamento di Francesco del Bene, Managing Partner. Per gli aspetti fiscali ha operato Andrea M. Vitali, sede di Milano insieme a Tanja Lowerg, COO di Citic Holding IF Group LLC.