ArbLit annuncia una partnership con Jus Mundi per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

ArbLit, boutique specializzata in arbitrato internazionale e contenzioso, è felice di annunciare la partnership con Jus Mundi per integrare Jus AI, l’assistente legale basato su intelligenza artificiale generativa che sta rivoluzionando i flussi di lavoro dei professionisti legali a livello globale. L’adozione di Jus AI da parte dello Studio riflette il suo impegno nell’utilizzare tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza e garantire risultati eccezionali ai propri clienti.

Jus AI, alimentato dall’ampio database di Jus Mundi su diritto e arbitrato, fornisce ad ArbLit strumenti potenti per ottimizzare la ricerca legale, analisi, la redazione e i processi di traduzione. Questa integrazione potenzia la capacità di ArbLit di gestire casi complessi e di grande rilevanza, mantenendo il suo tratto distintivo: definizione di strategie su misura e attenzione meticolosa al cliente.

Jus Mundi ha inoltre recentemente concluso un round di finanziamento di Serie B - da 20 milioni di euro - che accelera lo sviluppo della tecnologia legale innovativa che sarà al servizio di ArbLit. Supportata da una rete globale di oltre 85 istituzioni e associazioni arbitrali, Jus AI fornisce informazioni legali precise, consentendo a studi come ArbLit di affrontare le sfide di un panorama legale in rapida evoluzione.

Michele Sabatini ed Emilio Bettoni, soci di ArbLit, hanno commentato:

“Tenersi al passo con le nuove tecnologie è diventato un imperativo nella professione legale. Jus AI ci consente di competere ai massimi livelli con i principali attori dell’arbitrato internazionale, migliorando le nostre capacità di ricerca legale e la nostra reattività alle richieste dei clienti.”

Per Jus Mundi, collaborare con ArbLit rappresenta un’opportunità per utilizzare tecnologie legali all’avanguardia a supporto di uno dei primari studi a livello globale nella risoluzione delle controversie internazionali.