Arcus Financial Advisors con ReLife S.p.A. nel Sustainability Linked Loan da 340 milioni di euro destinato alla crescita del Gruppo

Federico Mander, Stefania Gatti, Stefano Cassella









Arcus Financial Advisors ha assistito ReLife S.p.A., controllante dell’omonimo Gruppo, nel perfezionamento di un finanziamento per un importo complessivo pari a 340 milioni di euro, articolato su diverse linee di credito (Senior Facility, Acquisition Facility, Capex Facility, Revolving Facility), e destinato in parte a ri-finanziare l’indebitamento esistente e in parte a dotare il Gruppo di risorse volte alla crescita nel settore dell’economia circolare attraverso acquisizioni e investimenti interni al Gruppo. Il finanziamento è parzialmente coperto da Garanzia SACE.



Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor, ha operato con un team composto dal CEO Stefano Cassella, dal Senior Partner Federico Mander e dalla Director Stefania Gatti, affiancando la società nell’intero processo di strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.



ReLife, che ha agito con il CFO, Corrado Levo, ed il Group Legal Director, Antonio Meli.

Il finanziamento, qualificato come Sustainability Linked Loan prevedendo l’osservanza da parte della Società di alcuni parametri ESG ed un meccanismo di variazione del margine di interesse ad essi legato, è stato messo a disposizione da un pool di Istituti finanziari italiani ed internazionali composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Milan Branch, Banco BPM, BNP Paribas, BPER Banca, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, ING Bank – Milan Branch, , che hanno operato in qualità di Mandated Lead Arranger.



Banco BPM, BNP Paribas, Credit Agricole Italia e ING hanno coordinato il pool di banche in qualità di Global Coordinators e Bookrunners, mentre Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha partecipato in qualità di Agent e SACE Agent.



BNP Paribas ha operato come Sustainability Coordinator mentre ING come Hedging Coordinator.



SACE è intervenuta garantendo l’80% della Capex Facility nell’ambito dell’operatività di rilievo strategico.



Parte delle linee di credito è già stata utilizzata per sostenere l’acquisizione da parte del Gruppo della società Scatolificio DE.LE.S. S.p.A., importante realtà nel settore del packaging che consentirà un rafforzamento del Gruppo ReLife nel mercato di riferimento.



ReLife S.p.A. è stata assistita dallo Studio legale Chiomenti, con un team composto dalla Partner Giulia Battaglia, dai Senior Associate Rocco Pugliese e Marco Pensato e dall’Associate Valentina Radaelli



I finanziatori, la banca agente e SACE sono stati assistiti dallo Studio legale Legance con un team coordinato dai Partners Monica Colombera e Simone Ambrogi e composto dal Counsel Antonio Gerlini, dalla Senior Associate Federica Desiderato e dall’Associate Clementina Colombo.



“Siamo particolarmente orgogliosi di aver lavorato insieme al team di ReLife ad un’operazione particolarmente significativa per il Gruppo e per le sue prospettive di crescita. Il Gruppo è leader nel settore dell’economia circolare; il finanziamento, qualificato come Sustainability linked loan, ha visto la partecipazione di molte tra le più importanti istituzioni finanziarie ed internazionali operanti in Italia a testimonianza dello standing del Gruppo ReLife e della validità della struttura finanziaria dell’operazione” dice Stefano Cassella, CEO di Arcus Financial Advisors