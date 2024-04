Arresto in flagranza differita esteso alle violenze domestiche

L’arresto in flagranza differita si è esteso ai reati di violenza domestica e di stalking . Per questo deve essere valorizzata la documentazione di video casalinghi in grado di documentare episodi di aggressione. Va così considerato legittimo l’arresto di un uomo, effettuato dalla polizia giudiziaria, sulla base di un filmato che riproduceva un litigio familiare nel quel l’indagato aveva strattonato la convivente con violenza, aveva tentato di afferrarla per il collo, l’aveva poi colpita alla testa...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi