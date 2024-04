Arrow Global acquisisce due immobili nell’area ex Richard Ginori a Milano. Tutti gli studi

Ivana Magistrelli, Guido Alberto Inzaghi, Edoardo Galeotti

Il fondo SGT AREO Umbrella, gestito da Sagitta SGR, con il supporto di Europa Investimenti, in qualità di advisor del Fondo – per brevità il Gruppo Arrow Global, asset manager alternativo europeo specializzato nel credito e nel real estate – ha perfezionato l’acquisizione di due immobili in zona navigli, a Milano, della superficie totale di circa 16.000 mq.

I due edifici saranno oggetto di rigenerazione urbana e saranno convertiti ad uso residenziale, con la realizzazione di circa 150 appartamenti di alta gamma. Il tutto, all’interno di una zona, quella dell’ex Richard Ginori, che rappresenta un esempio di riqualificazione di un’area produttiva.

SI – Studio Inzaghi ha assistito il gruppo Arrow Global e Sagitta SGR S.p.A. (SGR), quale società di gestione del fondo d’investimento alternativo immobiliare multicomparto riservato italiano di tipo chiuso denominato “SGT AREO Umbrella Real Estate (Italy) Fund - Real Estate Sub-Fund 1”, in tutte le fasi di due diligence acquisitiva (civile, edilizia e urbanistica) e nella successiva negoziazione di tutti i contratti per l’acquisizione dei due edifici, fino alla compravendita degli stessi.

Lo Studio ha agito attraverso un team composto – quanto ai profili di edilizia ed urbanistica – dal managing partner Guido Alberto Inzaghi (foto al centro) e dall’associate Chiara Cardile, mentre – quanto agli aspetti di contrattualistica civile ed immobiliare relativi all’acquisizione – dalla equity partner Ivana Magistrelli (foto a sinistra) e dall’associate Donise Serenelli.

Lo studio legale Dentons ha prestato assistenza all’acquirente relativamente ai profili banking con un team composto dal managing counsel Edoardo Galeotti (foto a destra), dalla senior associate Rosalba Pizzicato e dalla trainee Anna Zanoni.

Studio Debernardi e Associati, ha prestato la propria consulenza all’acquirente relativamente ai profili fiscali sia nella fase di due diligence acquisitiva sia nel corso della negoziazione dei contratti per la compravendita degli asset immobiliari.

Legance - Avvocati Associati ha assistito i venditori (due fondi gestiti, rispettivamente, da DeA Capital Real Estate SGR S.p.A e Castello SGR S.p.A.) in tutte le fasi del processo di vendita e nella negoziazione della contrattualistica necessaria ai fini del trasferimento dei due complessi immobiliari. Lo Studio ha agito con un team guidato dal partner Alberto Giampieri e composto dalla counsel Francesca Iannò, dal managing associate Davide Rossi e dall’associate Leonardo Batini, per i profili civilistici e real estate, e con il supporto del managing associate Andrea Mazzola per gli aspetti di diritto bancario.

I venditori sono stati altresì assistiti dall’associate partner Alessandro Benassi dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati per la consulenza in materia fiscale, e dallo Studio PconP per gli aspetti di urbanistica ed edilizia.

DLA Piper ha prestato assistenza a favore della banca finanziatrice UniCredit S.p.A con riferimento al finanziamento concesso in favore di Sagitta SGR S.p.A. (SGR), quale società di gestione del fondo d’investimento alternativo immobiliare multicomparto riservato italiano di tipo chiuso denominato “SGT AREO Umbrella Real Estate (Italy) Fund - Real Estate Sub-Fund 1”.

DLA Piper ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Giampiero Priori e composto dagli avvocati Oreste Sarra e Clara Busin per quanto attiene agli aspetti relativi alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Hanno inoltre prestato assistenza la partner Carmen Chierchia per i profili di natura urbanistica, la partner Valentina Marengo e l’avvocato Jacopo Maria Devitini per i profili di diritto immobiliare, il partner Andrea Di Dio per i profili fiscali, il partner Agostino Papa e l’avvocato Caterina Anselmi per i profili regolamentari dell’operazione di finanziamento.