Camerani & Cornacchia entra a far parte di Ardonagh Group

Nicolò Juvara

Camerani & Cornacchia Group S.r.l., società di intermediazione specializzata nelle soluzioni assicurative per i rischi agricoli, entra a far parte di Ardonagh Group.

Questa operazione rappresenta un passo strategico fondamentale che arricchisce l’offerta dei servizi di Ardonagh Group in Italia, in un settore cruciale e in rapida evoluzione come quello della gestione dei rischi derivanti da calamità naturali legate al mondo agricolo, permettendo di soddisfare efficacemente le esigenze e i bisogni assicurativi dei clienti.

Per l’acquisizione Ardonagh Italia S.p.A. si è avvalsa dell’assistenza legale di Molinari con un team guidato dal partner Nicolo’ Juvara.

Camerani & Cornacchia Group è stato assistita dallo studio Titi&Associati con i partner Eros Titi e Marco Cardona.