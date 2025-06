A&O Shearman con UniCredit nel nuovo bond Tier 2 da 1 miliardo. Clifford Chance al fianco delle banche

Cristiano Tommasi, Gioacchino Foti

A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A. in relazione al collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 per un ammontare di 1 miliardo di euro e scadenza a 12 anni (24 giugno 2037), rivolto a investitori istituzionali. Nell’operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari, UniCredit Bank quale Global Coordinator e Joint Lead Manager insieme a Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, Societe Generale e TD Securities.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,175% fino alla data di reset, prevista per il 24 giugno 2032. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso mid-swap a 5 anni applicabile in tale momento, incrementato di 180 punti base.

L’obbligazione è emessa in forma dematerializzata ed è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Antonio Iuliano, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.

Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dall’associate Benedetta Tola e dal trainee Lorenzo Mereghetti.

Per quanto riguarda UniCredit S.p.A. i profili legali dell’operazione sono stati seguiti da Marco Daina, Roberta Grasselli e Rosa Piscitelli del team legale Group Client Solutions Legal.