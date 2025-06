Hogan Lovells con Recordati negli accordi di licenza e fornitura con Amarin per la commercializzazione di Vazkepa ®

Francesco Stella

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Recordati negli accordi di licenza e fornitura con Amarin per la commercializzazione del farmaco cardiovascolare Vazkepa ® in 59 paesi con focus in Europa.

Recordati pagherà 25 milioni di dollari ad Amarin upfront, oltre a milestone commerciali fino a un totale di massimi 150 milioni di dollari. Amarin fornirà il prodotto finito a Recordati e avrà diritto di ricevere royalties per la fornitura del prodotto secondo i termini degli accordi.

Hogan Lovells ha assistito Recordati con un team cross-practice multi-giurisdizionale guidato e coordinato dal partner Francesco Stella e composto, in particolare, dalla partner Penny Powell, dagli associate Bea Watts e James Furneaux, dal partner Ed Bowyer e dall’associate Imtiyaz Chowdhury dell’ufficio di Londra, dal partner Vittorio Moresco e dai senior associate Fabrizio Grillo e Marina Massaro dell’ufficio di Milano, dal partner Luis Enrique de la Villa e dall’associate Lucia Garcia Martinez dell’ufficio di Madrid. Sono stati coinvolti anche gli uffici di Hogan Lovells in Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Stati Uniti e studi corrispondenti in Austria, Portogallo, Svezia e Svizzera.

I professionisti di Hogan Lovells hanno lavorato a stretto contatto con il team legale interno di Recordati, guidato da Bibianne Bon, Chief Legal Officer, e in particolare con Silvestro Nasturzio, Legal Counsel.