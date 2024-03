Ashurst con Fair Market Value Capital Partners e TD Asset Management nell’acquisizione di una partecipazione di minoranza in PSA Italia

Carloandrea Meacci, Nicola Toscano, Giorgio Sorci

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Fair Market Value Capital Partners (“FMV”) – per conto del fondo FMV Industrial Infrastructure Fund I SCSp – e TD Asset Management Inc. (“TDAM”) – per conto del fondo TD Greystone Infrastructure Fund (Global Master) SCSp – nell’acquisizione congiunta di una partecipazione del 28% in talune società titolari di concessioni portuali in Italia (“PSA Italia”) dal gruppo PSA, uno dei principali operatori portuali a livello mondiale.

PSA Italia gestisce tre container terminal nei porti di Genova e di Venezia, i principali punti di accesso al Nord Italia, movimentando un totale di due milioni di TEU nel 2023.

Attraverso il loro investimento in PSA Italia, FMV e TDAM sosterranno la strategia di crescita di PSA Italia sia nel mercato locale italiano sia nell’espansione tramite servizi intermodali con la Svizzera e la Germania meridionale.

Ashurst ha assistito FMV e TDAM nell’ambito dell’acquisizione con un team multi-giurisdizionale coordinato dal managing partner Carloandrea Meacci e supportato dal counsel Nicola Toscano, dal senior associate Giorgio Sorci, dall’associate Francesco Pizzal e dalla trainee Michela Bardelli. L’assistenza in relazione ai profili diritto amministrativo è stata coordinata dal partner Elena Giuffrè, con il senior associate Gianluca Di Stefano e l’associate Francesca Sala. Per gli aspetti di diritto inglese ha agito la partner Helen Jones con la senior associate Kavisha Bilimoria e l’associate Audrey Lynch. I profili di diritto lussemburghese sono stati curati dal partner Jean Philippe Smeets, dalla counsel Katia Fettes e dal senior associate Fabio Vittore. Per gli aspetti di diritto belga ha agito il partner Arnaud Wtterwulghe con Maxime Nuyts e il senior associate Bram Delmotte. I profili fiscali sono stati seguiti da un team coordinato dall’Italia dal partner Michele Milanese con l’associate Federico Squarcia; per gli aspetti fiscali di diritto belga ha agito la partner Alexandra Cloutè.