Asigest Broker acquisisce Care e rafforza la sua presenza sul mercato

Alessandro Griffith

Asigest Broker, broker assicurativo e riassicurativo internazionale, annuncia l’ingresso nel proprio perimetro operativo di Care, broker assicurativo italiano attivo nell’intermediazione di soluzioni per aziende, con un forte orientamento all’innovazione, alla digitalizzazione e alla personalizzazione del servizio.

L’acquisizione, che vedrà Care integrata nella sede di Milano di Asigest, è parte del piano strategico di crescita di Asigest, che amplia così il proprio portafoglio assicurativo e rafforza la propria presenza sul mercato. Inoltre, l’operazione permette alla società guidata da Alessandro Griffith Brookles di integrare competenze ad alto valore aggiunto e superare la soglia degli 8 milioni di euro di ricavi, che consente ad Asigest Broker di posizionarsi ancora di più come punto di riferimento per le imprese nella gestione integrata dei rischi.

“Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento e specializzazione che il nostro Gruppo sta portando avanti – ha dichiarato Alessandro Griffith Brookles, Presidente di Asigest Broker –. Puntiamo a un’offerta sempre più ampia, consulenziale e in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione”.

Asigest è stata assistita nell’operazione da Alphaomega in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Corbò per gli aspetti legali e dallo Studio Girardi e Tua per gli aspetti fiscali e amministrativi.