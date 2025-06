Orrick con Daiwa Energy & Infrastructure per il primo investimento in Italia in un progetto BESS di Enfinity Global, assistita da DLA Piper

Antonelli, Padula, Fauceglia, Pinta, Leonforte

Orrick ha assistito Daiwa Energy & Infrastructure Co., Ltd. (DEI) nell’acquisizione del 49% del capitale sociale di due progetti di Battery Energy Storage System (BESS o sistemi di accumulo di energia tramite batterie) su larga scala, attualmente in fase di sviluppo in Italia e negli Stati Uniti da parte di Enfinity Global Inc., azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, che resta attuale socio di maggioranza, assistita dallo studio legale internazionale DLA Piper. Si tratta primo investimento di DEI in Italia, che era già stata assistita da Orrick nel primo investimento in progetti operativi negli Stati Uniti.

L’operatività commerciale dei due progetti – uno da 250 MW nell’area di Houston e il secondo da 130 MW in Veneto – è prevista per il 2027, con piani di funzionamento per oltre 20 anni.

Il team internazionale di Orrick, che ha prestato consulenza legale nel contesto della due diligence dei progetti, oltre che nella redazione e negoziazione dei documenti di investimento e di joint venture per questo storico accordo, era guidato dai partner Fabio Fauceglia, Neil Golden e Minako Wakabayashi, e composto per l’Italia dall’of counsel Leonardo Pinta e dall’associate Riccardo Galet, per gli USA dai partner Mason Harry, Joe Lawlor, Cory Lankford, Harry Clark e Giji John, dall’of counsel Braxton Roam, dalla counsel Lisa van Velsor, dai senior associate Zach Huey e Kayla Grant, dal managing associate Ryan Bullard e dalla associate Mary Kate Murray; per il Regno Unito dai partner Adam Smith e Sarah Stockley e dalla senior associate April Lord e per il Giappone dal partner Andrew Hughes.

Parola & Associati ha prestato consulenza legale a DEI per i profili legali della due diligence con un team guidato dal partner Andrea Leonforte e composto dal senior associate Luigi Agostinacchio, dall’associate Gianluca Zampieri e dal trainee Antonio Fuiano.

DLA Piper ha assistito Enfinity per i profili italiani, inglesi e olandesi dell’operazione con un team multi-giurisdizionale guidato dal partner Giulio Maroncelli e composto dalle avvocate Roberta Padula e Martina Antonelli, che hanno coordinato anche il team UK, composto dal senior associate Simon Winterburn, e quello olandese, composto dagli advocaat