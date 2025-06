Assist Digital acquisisce la maggioranza di Hyntelo S.r.l.: Giovanelli e Associati, GOP, PedersoliGattai, Dentons, White & Case e Ashurst gli studi coinvolti

Alessandra Pieretti, Ruggero Gambarota, Gian luca Coggiola

Assist Digital, società specializzata in customer experience, dati e trasformazione digitale e controllata dal fondo di private equity Ardian, ha acquisito una quota di maggioranza di Hyntelo S.r.l., azienda tecnologica leader nell’utilizzo della data science e delle soluzioni di intelligenza artificiale per migliorare i processi decisionali.

Questa operazione strategica consentirà a Hyntelo di accelerare la propria crescita internazionale, ampliare l’offerta nei settori pharma, life sciences e financial services, e consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nell’innovazione nel campo dell’analisi avanzata dei dati e ad Assist Digital di consolidare la propria leadership nei servizi di data science e artificial intelligence.

Assist Digital è stata assistita per i profili legali relativi agli aspetti M&A dell’operazione dallo Studio Giovannelli e Associati, con un team guidato dalla partner Alessandra Pieretti e composto dall’associate Fiammetta Valenti e, per gli aspetti giuslavoristici, dall’associate Marco Santi Calabrò.

I soci venditori di Hyntelo sono stati assistiti, per tutti i profili legali dell’operazioni, dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Ruggero Gambarota e composto dalla senior counsel Mariasole Conticelli, dalla managing associate Vittoria Sciarroni, e dall’associate Federico Montinaro. I profili IP sono stati seguiti dall’Avv. Federico Bellan dello studio Akran mentre BlueBull – con un team composto da Francesco Crovace e Luca Benvenuti - ha agito nel ruolo di financial advisor.

Per i profili legali relativi al finanziamento dell’operazione Assist Digital è stata assistita dallo Studio PedersoliGattai, con un team guidato dal partner Gian Luca Coggiola e composto dall’associate Davide Stracquadanio.

Lo studio legale Dentons ha assistito il pool di finanziatori super senior con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, head del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, e dal managing counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dalla senior associate Gaia Grossi e dal trainee Giovanni Vianello.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i finanziatori Tikehau Investment Management SAS e Generali Asset Management S.p.A., Società di Gestione del Risparmio, con un team che ha incluso il partner Stefano Bellani e gli associate Nicola Tosin e Amedeo Bardelli (tutti dell’ufficio di Milano).

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Banca Finint, nei ruoli di Paying Agent, Issuing Agent e Security Agent dell’operazione, con un team coordinato dalla partner Annalisa Santini supportata dall’associate Benedetta Francesca Monestier.