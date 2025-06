BonelliErede e Ashurst nel finanziamento da € 150 milioni ad Acqua Novara.VCO da BEI con Garanzia SACE

Giorgio Frasca, Lucia Vittoria Lonoce, Michele Florio, Luca Maria Chieffo

BonelliErede e Ashurst hanno affiancato rispettivamente Acqua Novara.VCO S.p.A., società in house concessionaria della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese della Regione Piemonte, e la Banca europea per gli investimenti nella sottoscrizione di un importante finanziamento complessivo di € 150 milioni di tipo green loan – il primo firmato con la società – volto a sostenere il piano di investimenti da € 300 milioni della stessa Acqua Novara.VCO per il periodo 2025-2030. I lavori previsti contribuiranno a migliorare la qualità dei servizi di trattamento delle acque e delle acque reflue nei 138 comuni piemontesi serviti, a beneficio di oltre 450 mila persone.

Il finanziamento di € 150 milioni concesso da BEI ad Acqua Novara.VCO, volto a migliorare l’efficienza e la resilienza delle infrastrutture idriche nelle province italiane di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, è garantito per i due terzi da SACE attraverso la garanzia Archimede, mentre il restante terzo è garantito dal programma InvestEU dell’Unione Europea. UniCredit ha agito in qualità di banca finanziatrice esistente relativamente alla condivisione dei documenti di garanzia.

BonelliErede ha assistito la società nella negoziazione dei documenti finanziari e con il ruolo di drafting counsel per i documenti di garanzia, con un team guidato e coordinato dal partner Giorgio Frasca, coadiuvato dalla senior associate Lucia Vittoria Lonoce e da Andrea Ilacqua, per gli aspetti relativi al finanziamento; dal partner Raffaele Cassano e dall’associate Chiara Spadafora per i profili di diritto amministrativo; dal partner Riccardo Ubaldini e dall’associate Paolo Savarese per gli aspetti fiscali.

Un team separato composto dal managing associate Michele Florio e da Tommaso Muscarà ha assistito UniCredit S.p.A. in qualità di banca finanziatrice esistente relativamente alla condivisione dei documenti di garanzia. Tutti gli avvocati del team di BonelliErede sono membri del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti.

Per Acqua Novara.VCO l’operazione è stata messa a punto e coordinata dal condirettore generale e chief financial officer, dott. Elia Gimmi Fumagalli, e dal Presidente, dott. Emanuele Terzoli.

Ashurst ha assistito la Banca europea per gli investimenti in particolare in relazione ai rapporti intercreditori con un team coordinato dal partner Riccardo Rossi con il counsel Luca Maria Chieffo supportati dall’associate Marco Sangiorgi.

Agenia ha prestato la propria assistenza quale consulente industriale del progetto curando, tra l’altro, la predisposizione del modello economico e finanziario e la due diligence a favore degli enti finanziatori, con il Team Advisory del Servizio Idrico composto dai professionisti Ivan Cerrato (senior), Elena Musci (associate) e Francesco Di Maro (associate) e guidato dai partner Giovanni Caucci e Alberto Bernardini.