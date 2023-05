Assemblea societaria, nullità della delibera rilevabile d'ufficio e termine decadenziale di a cura della Redazione Diirtto

Società per azioni - Assemblea - Delibera - Nullità - Termine decadenziale ex art. 2379 c.c. - Rilevabilità d'ufficio

Il giudice, se investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; se, invece, la domanda ha per oggetto l'esecuzione o l'annullamento...