Pubblico impiego: il dipendente ha diritto al pagamento della prestazione per lavoro straordinario ove sia resa con il consenso anche implicito del datore

Pubblico impiego - Lavoro straordinario - Diritto al compenso - Consenso del datore - Sufficienza - Art. 2126 c.c. - Applicazione.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino...