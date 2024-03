Assemblea in videoconferenza: modalità applicative

LA QUESTIONE Quali regole disciplinano la convocazione dell’assemblea condominiale in videoconferenza?



Inquadramento normativo

L’emergenza sanitaria da Covid-19, con i divieti imposti per le riunioni in presenza, ha evidenziato la lacuna legislativa esistente per il condominio di poter ricorrere alla convocazione dell’assemblea a distanza in videoconferenza ove tale modalità non fosse espressamente prevista dal regolamento di condominio. Il legislatore, per ovviare a tale carenza, con legge 13 ottobre 2020 n.126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e con legge 27 novembre 2020, n. 159, in sede di conversione...