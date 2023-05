Assenze per malattia: licenziamento nullo se non è stato superato il periodo di comporto a cura della Redazione Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Licenziamento prima del compimento del periodo di comporto - Nullità - Sussiste.

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. ...