ATM perfeziona l’acquisizione delle quote della metropolitana M4 detenute dai soci costruttori: gli advisor coinvolti

Legance ha assistito Webuild, Partecipazioni Italia, Mer Mec, Sirti e AnsaldoBreda con un team composto dal senior partner Alberto Giampieri, dalla senior counsel Laura Li Donni, dalla senior associate Donatella Ruggiero e dall’associate Ruggero Artale. Per i profili di diritto amministrativo Webuild e le altre società venditrici sono state assistite dallo Studio Annoni.ATM, società controllata dal Comune di Milano, ha perfezionato oggi l’acquisizione del 31% delle azioni della società M4 S.p.A. - concessionaria della nuova linea Blu di Milano - detenute dai soci costruttori WeBuild Italia S.p.A., Partecipazioni Italia S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A., MER MEC STE S.r.l., Sirti S.p.A. e AnsaldoBreda S.p.A., per un investimento complessivo pari ad Euro 228 milioni.

Con la chiusura dell’operazione ATM ottiene oggi il 29,2% del capitale sociale di M4 S.p.A. mentre il restante 1,8% sarà acquistato a seguito del collaudo della Linea Blu.

L’operazione è stata seguita dal team legale interno di ATM composto da Micaela Vescia e Alessandra Gilio.

Chiomenti ha assistito ATM con un team multidisciplinare coordinato dai Partner Antonio Sascaro e Giulio Napolitano e composto, per gli aspetti societari, dall'of Counsel Manuela Cerulli, dal managing associate Mario Pelli Cattaneo, dalla senior associate Silvia Colomba e dalle associate Ludovica Scozzese e Giuliana Mazzi; per gli aspetti di diritto amministrativo dall'associate Lavinia Zanghi Buffi. I profili finance sono stati curati dal Partner Marco Paruzzolo, con il senior associate Girolamo D'Anna e l'associate Alessia Capoduri. Per il diritto amministrativo hanno agito la Counsel Elisabetta Mentasti e l'associate Davide Guadagnino che hanno seguito gli aspetti di diritto ambientale.

Chiomenti ha inoltre assistito il Comune di Milano con il Partner Marco Cerritelli.

Legance ha assistito Webuild, Partecipazioni Italia, Mer Mec, Sirti e AnsaldoBreda con un team composto dal senior partner Alberto Giampieri, dalla senior counsel Laura Li Donni, dalla senior associate Donatella Ruggiero e dall’associate Ruggero Artale. Per i profili di diritto amministrativo Webuild e le altre società venditrici sono state assistite dallo Studio Annoni.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il team legale di Hitachi Rail STS SpA guidato dall’Avv. Sergio Paolini Group Deputy General Counsel & Compliance, dall’Avv. Monica Bruno, Senior Legal Counsel Legal M&A and Equity Transactions e dall’Avv. Roberto Orlandi Group Head of Legal M&A and Equity Transactions, con un team guidato dal partner Raimondo Premonte, coadiuvato dal Managing Associate Alessandro Meringolo e dall’Associate Federica di Bella.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito M4 con riferimento alla gestione dei documenti finanziari sottoscritti dalla stessa con gli Enti Finanziatori relativi alla Convenzione di costruzione e gestione, con un team guidato dalla partner Valentina Canalini coadiuvata dall’associate Antonella Guetta.

Legance ha altresì prestato assistenza al pool di Finanziatori di M4 composto da Intesa Sanpaolo S.p.A., BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Succursale di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Natixis S.A. Succursale di Milano e UniCredit S.p.A. con un team composto dalla senior partner Monica Colombera, dal counsel Alfredo Fabbricatore, dalla senior associate Federica Desiderato e dall’associate Federica Ferrua.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo studio ZNRNotai con il notaio Filippo Zabban, l’avvocato Francesco Costantini e la dottoressa Sara Conti.