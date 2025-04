Atti osceni in luogo pubblico anche senza la presenza dei minori

Atti osceni in luogo pubblico anche senza l’effettiva presenza dei minori. È sufficiente la “significativa probabilità”. Con la sentenza n. 9975/2025, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delitto di atti osceni in luogo pubblico, offrendo chiarimenti in merito alla sussistenza del reato ex art. 527, comma 2, c.p.

Il caso

Nel caso esaminato...